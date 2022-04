Gibt Kylie Jenner (24) endlich bekannt, wie ihr Nachwuchs heißt? Anfang Februar brachte die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit ihr zweites Kind zur Welt. Kurz nach der Geburt verkündeten die Influencerin und ihr Partner Travis Scott (30), dass ihr Sohn Wolf heiße – wenige Tage später erklärten die beiden jedoch, dass dieser Name überhaupt nicht zu ihrem Spross passe und sie ihn umbenennen werden. Der aktuelle Vorname des Wonneproppens ist zwar noch nicht bekannt – einige Fans sind sich allerdings einig: Mit diesem Produkt gibt Kylie offenbar Hinweise!

Auf der neuen Make-up-Palette in Zusammenarbeit mit ihrer Schwester Kendall Jenner (26) ist ein Farbton mit dem Namen "Ky and Kenny" zu finden. Während sich ein paar Fans sicher sind, dass Kenny eine Hommage an Kylies ältere Schwester ist, spekulieren andere, dass es sich dabei um den Namen ihres Kleinen handeln könnte. Möglicherweise ließ sich die Beauty tatsächlich vom Spitznamen ihrer Schwester inspirieren.

Vor wenigen Tagen machten noch andere Namensgerüchte die Runde: Follower der frischgebackenen Zweifach-Mama hatten nämlich die Vermutung, dass Kylie ihren Sohnemann auch Jacques nennen könnte – in Anspielung auf den bürgerlichen Namen von dessen Papa Travis. Bisher wurde das Geheimnis aber noch nicht gelüftet.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Getty Images Kylie Jenner mit Partner Travis Scott und Tochter Stormi

