Er ist ihr eine große Stütze! Kylie Jenner (24) wurde Anfang Februar zum zweiten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Partner Travis Scott (30) konnte sie einen kleinen Jungen auf der Welt willkommen heißen. Nach der Entbindung ging es der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin dieses Mal jedoch nicht immer gut. Im Gegenteil – die Unternehmerin hatte mit postpartalen mentalen und physischen Problemen zu kämpfen. Auf ihren Freund Travis konnte sich Kylie in dieser schweren Zeit jedoch voll und ganz verlassen!

"Travis ist immer zur Stelle, um ihr zuzuhören, ein Freund zu sein und sie wissen zu lassen, dass sie nicht alleine ist", erklärte eine Quelle gegenüber HollywoodLife und versicherte, dass er Kylie nach der Entbindung ein sehr unterstützender Partner gewesen sei. Dabei soll der Rapper die ganze Arbeit mit Töchterchen Stormi auf sich genommen haben. Er habe zudem Kylie bewiesen, "was für ein toller Vater" er für die Vierjährige und ihren kleinen Bruder ist, verriet der Insider weiter.

Obwohl die Zeit nach der Geburt hart für Kylie war, hat es sich scheinbar gelohnt, ihr Seelenleben mit ihrem Partner zu teilen. "Kylies Verletzlichkeit hat Travis dazu gebracht, sich noch mehr in sie zu verlieben, als er es ohnehin schon war", berichtete eine zweite Quelle gegenüber HollywoodLife.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, internationaler Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner mit Partner Travis Scott und Tochter Stormi

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de