Georgina Fleur (32) ist begeistert. Im August des vergangenen Jahres ist die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin zum ersten Mal Mutter geworden: Sie durfte eine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Das Baby entwickelt sich offenbar prächtig und macht Tag für Tag große Fortschritte: Die Kleine sitzt, isst und krabbelt. Nun kann sie sogar schon stehen – und darauf ist Georgina ziemlich stolz!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 32-Jährige ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie ihre Tochter zum ersten Mal auf ihren beiden Füßen steht. Die Kleine hat sich offenbar an einem Sofa in den Stand hochgerafft – zumindest stützt sie sich noch mit beiden Händen darauf ab. "Sie steht, wow", freute sich Georgina.

Für die Entwicklung ihrer Tochter nimmt sich die gebürtige Heidelbergerin sehr viel Zeit. Sie geht in der Mutterrolle total auf. "Wir ergänzen uns super, es ist für mich eine Lebenserfüllung – wir erleben alles gemeinsam und ich bin einfach überglücklich", schwärmte die Influencerin von ihrem Alltag mit Kind gegenüber Promiflash.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, November 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleurs Tochter im April 2022 in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im März 2022 in Dubai

