Halbzeit bei The Masked Singer! Heute Abend läuft bereits die dritte von sechs Live-Shows im TV. Sowohl das Rateteam um Ruth Moschner (45), Rea Garvey (48) und Rategast Carolin Kebekus (41) als auch die Zuschauer freuen sich auf spektakuläre Auftritte und ganz viele heiße Hinweise darauf, wer unter den Masken steckt. Eine Enthüllung steht heute Abend auch an. Mindestens einer der acht Promis muss heute sein Gesicht zeigen. Doch wer soll in jedem Fall weiterhin auf der Bühne performen? Dieses Kostüm ist ganz klarer Favorit!

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 2. April, 19:20 Uhr] hervorgeht, ist auch dieses Mal die funkelnde Discokugel der glasklare Favorit – mit großem Abstand! 32,8 Prozent stimmten für den Publikumsliebling. Das Zebra und der Gorilla bekamen 14,6 Prozent der Stimmen und sicherten sich Platz zwei. Dicht auf den Fersen ist ihnen der Dornteufel mit 9,9 Prozent.

Eines der Schlusslichter bildet der Seestern mit nur 7,1 Prozent. Auch für Galax'Sis sieht es nicht wirklich rosig aus – mit 3,1 Prozent bekam dieses Kostüm die wenigsten Stimmen. Der Promi unter der Galax'Sis-Maske hatte in der vergangenen Woche krankheitsbedingt pausieren müssen.

ProSieben / Julia Feldhagen Das "The Masked Singer"-Zebra

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Gorilla

ProSieben Der Dornteufel von "The Masked Singer"

