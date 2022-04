Ist Jimi Blue Ochsenknecht (30) wieder in festen Händen? Schon vor wenigen Tagen heizte der Schauspieler die Gerüchte um eine neue Liebe selbst an, indem er ein Bild im Netz postete, das ihn Händchen haltend mit Rennfahrerin Laura Marie Geissler (23) zeigte. Eine Promiflash-Leserin erwischte die zwei nun beim Knutschen in einem Düsseldorfer Hotel. "Die beiden haben viel gekuschelt und sich beim Essen unterhalten. Sie lag in seinem Arm und sie haben sich oft geküsst", so die Beobachterin.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de