Diese Fotos von Jimi Blue Ochsenknecht (30) sagen mehr als 1.000 Worte! Seit ein paar Tagen brodelt die Gerüchteküche gewaltig: Der Schauspieler soll nach der Trennung von seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (28) frisch verliebt sein. Im Netz hatte der "Die Wilden Kerle"-Star Rennfahrerin Laura Marie Geissler mehrfach am gleichen Ort markiert – zudem teilte Jimi sogar eine Aufnahme, auf der er beim Händchenhalten zu sehen war. Bisher wollte sich der gebürtige Münchner zu den Liebesspekulationen noch nicht äußern. Promiflash liegen jetzt aber Knutschfotos von ihm und Laura vor.

Promiflash-Leser haben den 30-Jährigen und die professionelle Autorennsportlerin beim Frühstücken in einem Düsseldorfer Hotel erwischt. Auf den Fotos ist eindeutig zu erkennen, wie Laura auf Jimis Schoß sitzt, ihn innig umarmt und küsst. "Die beiden haben viel gekuschelt und sich beim Essen unterhalten. Sie lag in seinem Arm und sie haben sich oft geküsst", plauderte ein Insider aus. Das Restaurant sei relativ leer gewesen, weswegen sich die Turteltauben offenbar unbeobachtet gefühlt haben.

Dass Jimi und Laura zusammen in einem Hotel sind, dürfte aufmerksamen Beobachtern schon am Abend zuvor aufgefallen sein. In ihren Instagram-Storys markierten sich die beiden gegenseitig auf Bildern, die eine köstliche Schlemmerei samt Wein im Bett zeigen. Die 23-Jährige und ihr möglicher Freund selbst waren aber nicht auf den Schnappschüssen zu sehen. Auf den Frühstücksfotos, die Promiflash zugespielt wurden, haben sie sich dafür umso intensiver bei zärtlichen Kuscheleinheiten gezeigt.

Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler

Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler

