Marianne und Michael Hartl kehren wieder auf Bühne zurück

Marianne und Michael Hartl hatten der Musik eigentlich den Rücken gekehrt. Doch nun können sich die Fans der Volksmusiker freuen: Sie geben ein allerletztes Konzert. Am 29. September werden die beiden auf dem Oktoberfest singen. Dass sie von Wolfgang Grünbauer, dem Chef der Münchner Oktoberfest Musikanten, eingeladen wurden, freut Marianne. "Das ist ein Ritterschlag und eine große Ehre. Es wird aber definitiv unser letztes öffentliches Konzert sein", macht sie im Bild-Interview deutlich.

Bei ihrem allerletzten Auftritt werden Marianne und Michael unter anderem ihre berühmtesten Lieder "Ich bin in München verliebt", "Zillertaler Hochzeitsmarsch" und "Wann fängt endlich d’ Musi an" singen. Am Ende wird das Duo auch die Bayernhymne performen, was einen besonderen Moment für die 71-Jährige darstellt: "Ich als waschechtes Münchner Kindl fühle mich sehr geehrt, zum Abschluss unserer Karriere in München vor der Bavaria zu singen. Wir lieben Bayern, da bleiben wir."

Dass es überhaupt zu einem Comeback kommt, war lange Zeit nicht abzusehen: Das Ende ihrer Karriere gaben Marianne und Michael nämlich bereits 2023 bekannt. "Wir wissen jetzt: Das Leben ist endlich. Deshalb werden wir unsere Karriere auch im nächsten Jahr beenden", sagte Marianne damals gegenüber der Apotheken Umschau. Im Frühjahr 2024 gaben sie schließlich ihr vorerst letztes Konzert.

Getty Images Marianne und Michael Hartl, Schlagerstars

Getty Images Marianne und Michael Hartl, Musiker

