Machine Gun Kelly (31) macht Megan Fox (35) eine ganz besondere Liebeserklärung. Am 25. März veröffentlichte der "Papercuts"-Interpret sein neues Studioalbum "Mainstream Sellout". Zwei Songs der Platte liegen dem 31-Jährigen dabei besonders am Herzen: "Sid & Nancy" sowie "Twin Flame" widmet MGK nämlich seiner Verlobten. Besonders in Letzteren würde ein besonders privater Teil ihrer Beziehung zu hören sein. "Wir können immer wieder zurückgehen und uns anhören, was in mir passiert ist, als ich sie das erste Mal gesehen habe. [...] Es war cool, das in einem Song zu verarbeiten", erzählte der MTV Video Music Awards-Preisträger beim Universal-Music-Albumlistening in Anwesenheit von Promiflash.

