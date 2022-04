Bei Samira Klampfl (28) ist es bald so weit! Die Bachelor-Bekanntheit erwartet gemeinsam mit ihrem Partner Serkan Yavuz (29) zum ersten Mal Nachwuchs. Die beiden sind seit ihrer Teilnahme bei Bachelor in Paradise ein absolutes Traumpaar und können es kaum erwarten, dass ihre Tochter schon sehr bald auf die Welt kommt – vor allem Samira ist nämlich langsam auch am Ende ihrer Kräfte.

In dem gemeinsamen Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel" sprachen die werdenden Eltern über die derzeitige Lage. "Ich merke auch jetzt zum Ende der Schwangerschaft hin: Hey Leute, ich kann nicht mehr", stöhnte Samira. Die mächtige Kugel belastet ihren Körper wohl sehr: "Ich stehe auf und ich bin schon ausgelaugt, meine Füße sind dick, meine Finger kribbeln, die tun weh."

Serkan hingegen hat sich schon an das Erscheinungsbild seiner Liebsten gewöhnt: Denn vor ihrer Schwangerschaft kannten sich die beiden noch nicht allzu lang! "Schatz, krass eigentlich: Ich kenne dich länger mit Bauch als ohne!", witzelte er ihr gegenüber, doch betonte er auch, dass er sich freut, wenn er sie dann wieder ohne Babybauch sehen darf.

