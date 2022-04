Avril Lavigne (37) ist bald unter der Haube! In den vergangenen Wochen wurde bereits spekuliert, dass Mod Sun (35) seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt hat. Der Grund dafür: Die Sängerin wurde mit einem verdächtigen Klunker am Finger gesichtet. Allerdings hatten sich weder die Rockröhre noch ihr angeblicher Verlobter zu den Liebesgerüchten geäußert. Jetzt bestätigte Avril aber höchstpersönlich: Sie und Mod Sun haben sich verlobt.

"Ja, ich liebe dich für immer. Sonntag, 27. März 2022", schrieb sie zu einigen Bildern vorm Pariser Eiffelturm. Darauf ist zu sehen, wie der Rapper vor der 37-Jährigen auf die Knie geht. Auf weiteren Fotos steckt sich Avril freudestrahlend den funkelnden Klunker an den Finger. Der Antrag war offenbar mehr als romantisch. Neben der traumhaften Aussicht auf das französische Wahrzeichen sind auch rote Rosen zu sehen.

Auch unter dem Verlobungspost der Musikerin ließ es sich Mod Sun nicht nehmen, süße Worte an sie zu richten und zu betonen, wie glücklich er mit ihr ist. "Ich liebe dich so sehr. Für immer mein Engel", schrieb er in der Kommentarspalte. Neben seinem Posting wünschten viele Fans und Promis dem zukünftigen Ehepaar alles Gute.

Instagram / avrillavigne Avril Lavigne und Mod Sun nach ihrer Verlobung

Getty Images Avril Lavigne und Mod Sun im April 2022

Getty Images Mod Sun und Avril Lavigne, September 2021

