Wo kommt dieser Ring her? Seit mittlerweile eineinhalb Jahren gehen Avril Lavigne (37) und Mod Sun (35) gemeinsam durchs Leben. Damals lernten sie sich im Tonstudio kennen und die "Sk8er Boi"-Sängerin verknallte sich Hals über Kopf in den Rapper. Zuletzt zeigten sich die zwei überglücklich auf dem roten Teppich bei der Grammy-Verleihung – ein paar Tage später wurde Avril nun mit einem dicken Klunker am Ringfinger gesehen!

Auf Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, sieht man die Musikerin gerade in ihr Auto steigen, um ins Tonstudio in L.A. zu fahren. Vor ihrem pechschwarzen Outfit fällt an Avrils Hand eindeutig ein Accessoire ins Auge: An ihrem Ringfinger befand sich ein fetter silberner Ring mit einem Diamanten, der verdächtig nach einem Verlobungsring aussieht!

In der Beziehung der beiden Punkrocker läuft es derzeit ziemlich gut – Mod Sun hat sich sogar den Namen seiner Flamme in den Nacken tätowieren lassen. Eigentlich hatte Avril sich vorher vorgenommen, Liebesbeziehungen erst mal den Rücken zu kehren. Als sie dann jedoch auf den US-Amerikaner traf, war es um sie geschehen, wie sie in der The Kelly Clarkson Show erzählte: "Und dann – ein paar Tage später – hatte ich einen Freund. Ich bin praktisch nie Single."

Anzeige

Getty Images Avril Lavigne und Mod Sun bei den 64. Grammy Awards

Anzeige

iamKevinWong.com / MEGA Mod Sun und Avril Lavigne im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Mod Sun und Avril Lavigne, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de