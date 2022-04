Bastian Bielendorfer (37) zeigt, was er drauf hat! Der Bestseller-Autor schwingt zurzeit jede Woche bei Let's Dance das Tanzbein und fegt gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (34) über das Parkett. In der neuesten Folge zeigten die beiden eine andere Seite von sich: Sie tanzten eine heiße Rumba! Dabei haute Basti sowohl die Jury als auch die Fans vom Hocker!

Mit ihrer Performance zu "I Just Called To Say I Love You" wollten sie eine besonders erotische Einheit hinlegen – dafür schwang Bastian seine Hüften ziemlich leidenschaftlich. Juror Jorge Gonzalez (54) war begeistert: "Diese Hüften heute, ey Baby, ich sage, die waren heute außer Kontrolle!" Das beste Kompliment vergab aber wohl der kritische Joachim Llambi (57)! "Ich muss sagen, ich habe dich noch nie so gefühlvoll, so erotisch gesehen! [...] Du hast mit Ekaterina heute die beste Show geboten", gab der Juror zu.

Insgesamt bekamen die beiden für ihre Tanzeinlage 17 Punkte. Im Netz waren die Zuschauer mehr als überzeugt und hätten Basti und Ekat definitiv mehr Punkte gegeben. "Jetzt muss ich mich abkühlen nach Bastian Bielendorfers Tanz!", schwärmte ein Fan, während andere seinen Hüftschwung in den Himmel lobten.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+

Anzeige

Getty Images Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi im September 2021

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Bastian Bielendorfer, "Let's Dance"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de