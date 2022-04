Was hat dieser Schmuck zu bedeuten? Seit vergangenem Jahr schweben Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) wieder im siebten Himmel: Nachdem die beiden Schauspieler schon Anfang des Jahrtausends bereits verlobt waren, fanden sie nach der Trennung nun wieder zueinander. Die Beziehung läuft dabei richtig gut und die beiden sind überglücklich – jetzt wurde J.Lo sogar mit einem verdächtigen Ring gesichtet...

Auf Paparazzi-Aufnahmen, die TMZ vorliegen, ist die Sängerin gerade mit ihrer Tochter Emme in einem Möbelhaus unterwegs. In einem bunten Sommerkleid und mit Sonnenbrille beschmückt schlenderte sie durch das Geschäft – aber ein Accessoire stach deutlich ins Auge: J.Lo trug am Ringfinger einen fetten silbernen Klunker samt Diamanten! Dieser sieht verdächtig nach einem Verlobungsring aus.

Dass die zwei Turteltauben eine erneute Verlobung nicht ausschließen, ist nichts Neues: Insider bestätigten gegenüber Entertainment Tonight bereits, dass sie "für eine Verlobung und eine Hochzeit" offen seien. "Ihre Liebsten wären nicht überrascht, wenn Ben ihr die Frage aller Fragen stellen würde", betonte die Quelle.

ActionPress J.Lo und Ben Affleck im März 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez 2021 in Venedig

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021 in New York City

