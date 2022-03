Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) können wohl nicht die Finger voneinander lassen! Erst im vergangenen Jahr sorgten die Sängerin und der Schauspieler für eine der größten Überraschungen: Nachdem sie bereits von 2002 bis 2004 liiert gewesen waren, gaben sie ihrer Liebe nun eine zweite Chance. Und die Gefühle könnten offenbar kaum stärker sein: Jetzt wurden J.Lo und ihr Ben sogar beim Knutschen auf offener Straße erwischt!

Paparazzi-Aufnahmen zeigen, wie das Paar am vergangenen Donnerstag total verliebt die Straße entlangschlendert, um Bens Sohnemann Samuel zum Schwimmunterricht zu begleiten. Während Jennifer und Ben Arm in Arm mit einem breiten Grinsen auf den Lippen durch die Sonne spazieren, bleibt auch noch genügend Zeit, um sich einen leidenschaftlichen Schmatzer zu geben. Dabei ließen sich die zwei von den zahlreichen Fotografen um sich herum gar nichts anmerken.

Offenbar könnte es zwischen J.Lo und ihrem Liebsten kaum besser laufen. Inzwischen wohnen die 52-Jährige und der 49-Jährige sogar unter einem gemeinsamen Dach – genauer gesagt, in einem Luxus-Domizil in Bel Air, dessen stolzer Gesamtpreis umgerechnet rund 45 Millionen Euro beträgt. Auf dem knapp 2.000 Quadratmeter großen Anwesen ist also mächtig Platz für J.Lo, Ben und jede Menge Liebe.

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Marry Me"

Anzeige

ActionPress J.Lo und Ben Affleck im März 2022

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und J.Lo im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de