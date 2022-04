Chris Brown (32) bestätigt die Gerüchte! Ende des vergangenen Jahres wurde über möglichen Familienzuwachs spekuliert. Die Ex-Freundin des Musikers, Diamond Brown, präsentierte sich hochschwanger im Netz. Bislang hüllte sich das Model in Schweigen, was die Identität des Babydaddys angeht. Inzwischen ist das Kind sogar schon auf der Welt – und der Sänger machte es endlich offiziell: Er ist tatsächlich dreifacher Vater!

In seiner Instagram-Story teilte der 32-Jährige ein Foto seines jüngsten Sprosses. Mit dem niedlichen Schnappschuss bestätigte Chris nicht nur seine Vaterschaft, sondern feierte auch einen Meilenstein: Seine Tochter Lovely Brown ist sogar schon drei Monate alt. Mit mehreren Herz-Emojis machte der Ex von Rihanna (34) deutlich, wie sehr er in die Kleine vernarrt ist.

Für Chris ist es schon das dritte Mal, dass er dieses Vaterglück erleben darf. Mit seiner einstigen Partnerin Nia Guzman wurde der "Run It!"-Interpret im Jahr 2014 zum ersten Mal Papa – er hieß seine Tochter Royalty (7) willkommen. Das zweite Kind folgte fünf Jahre später mit Ammika Harris. Das Ex-Paar bekam einen Sohn namens Aeko Catori.

Instagram / thediamondbrown Diamond Brown während ihrer Schwangerschaft

Instagram / chrisbrownofficial Chris Browns Tochter Lovely

Getty Images Chris Brown mit seiner Tochter Royalty im Januar 2020 in Los Angeles

