Das hat ihn wohl getroffen. Carsten Spengemann (49) ist seit Neustem wieder glücklich vergeben. Zuvor hatte er sich immer mal wieder verliebt, doch so wirklich von Dauer war keine seiner letzten Beziehungen. Mit Monique Edel scheint er nun die perfekte Frau für sich gefunden zu haben. Diese arbeitete einstig als Pornodarstellerin, was in den Medien intensiv thematisiert wurde. Carsten war bestürzt von der Berichterstattung über seine Flamme – denn er wusste nichts von der Erotikkarriere!

Wie der 49-Jährige gegenüber RTL verriet, haben die vielen Schlagzeilen über den einstigen Job seiner Geliebten die beiden ganz schön getroffen. "Ich habe geweint, sie hat geweint, wir haben alle geweint. Sie hat natürlich Angst, dass das meine Gefühle verändert", schilderte er. Weiter hieß es, dass er zuvor nichts von ihrer Vergangenheit gewusst habe.

Wie der Verbotene Liebe-Darsteller weiter klarstellte, habe sich aber nichts an seinen Gefühlen für Monique geändert – auch nicht durch die ganzen Medienberichte. "Wir hatten schon vorher eine tolle Beziehung. Ich habe mich wohlgefühlt und wir haben eine tolle Zeit zusammen verbracht", verriet er. Carsten ist sich sicher: Er ist noch immer bis über beide Ohren verliebt.

Ibrahim Ot Monique Edel und Carsten Spengemann im September 2021

Hein Hartmann / Future Image Carsten Spengemann, Fernsehmoderator

