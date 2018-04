Schon seit 15 Jahren flimmert DSDS über die deutschen Fernsehbildschirme. Die Show, in der seit 15 Staffeln nur Dieter Bohlen (64) als Jury-Mitglied gleich geblieben ist, fährt auch nach so langer Zeit noch Topquoten ein. Carsten Spengemann (45) moderierte das Format zwischen 2002 und 2004 und erklärte im Promiflash-Interview, was seiner Meinung nach das Erfolgsgeheimnis der Sendung ist: "Es wird immer wieder von RTL an Stellschrauben gedreht. Es wird immer wieder verändert und somit wird es immer wieder neu und neuer, interessanter für die Zuschauer." Und so wird es wohl auch 2019 wieder heißen: "Deutschland sucht den Superstar!"



