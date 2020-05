Carsten Spengemann (47) schwebt endlich wieder im Liebesglück! 2015 war die Hochzeit des Moderators und seiner damaligen Verlobten Isabella geplatzt. Seither wollte keiner seiner folgenden Beziehungen so richtig halten. Obwohl er zwischenzeitlich wieder vergeben war, fand der TV-Star einfach nicht die Eine, mit der es auf Dauer klappen sollte. Jetzt begegnete der 47-Jährige nicht nur der Frau seines Lebens – ein Mega-Star war daran sogar beteiligt!

Im Interview mit Bild verriet Carsten, wie er seine Liebste kennengelernt hat: Nach einer Preisverleihung im Oktober habe er sich unheimlich mit Musik-Urgestein Udo Lindenberg (73) verquatscht. "Es dauerte 30 Minuten länger als geplant. Wir haben Udo noch am Atlantic rausgesetzt und an einer Tankstelle gehalten. Am Süßigkeitenregal traf ich Sophia. Sie wollte Gummibärchen, ich Schokolade. Wäre Udo nicht gewesen, hätte ich sie nie getroffen", blickte er auf die erste Begegnung mit der Stewardess zurück.

Hinterher hätten sich die 31-Jährige und der einstige Verbotene Liebe-Darsteller zum Dinner verabredet. Blöderweise hatte der Koch des Restaurants damals schon Feierabend – weshalb Carsten und die Blondine aus Dresden kurzerhand auf Käse-Nachos ausgewichen waren. "Nicht so romantisch, aber gefunkt hat es trotzdem. Wir sind sehr, sehr glücklich", kam der Schauspieler nicht aus dem Schwärmen heraus.

Getty Images Carsten Spengemann, 2015

Getty Images Udo Lindenberg, Musiker

Getty Images Carsten Spengemann, TV-Star

