Hat Kendall Jenner (26) etwa ein Rundum-Make-over vollzogen? Innerhalb ihrer beliebten Großfamilie ist die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin eigentlich für ihre Natürlichkeit bekannt. Zuletzt sorgte das Model jedoch mit einigen optischen Veränderungen für Verwirrung bei ihren Fans – vor allem ihre Lippen sahen in letzter Zeit viel voluminöser aus als sonst. Nun sorgte auch ihre Oberweite für Aufsehen. Hat sich Kendall etwa heimlich unters Messer gelegt?

Am Dienstag wurde Kendall auf dem Weg zu der Präsentation ihrer gemeinsamen Make-up-Linie mit ihrer Schwester Kylie Jenner (24) von Paparazzi abgelichtet – und hat mit ihrem BH-losen Outfit einige Blicke auf sich gezogen. In ihrem hautengen Blumenkleid setzte sie nämlich vor allem ihre Oberweite in Szene. Ihre Fans spekulieren deshalb nun, dass sich die 26-Jährige die Brüste vergrößern lassen hat – denn vergleicht man die Aufnahmen mit älteren, so ist nicht zu übersehen, dass sich ihre Brüste über die Zeit vergrößert haben.

Bereits im Februar kritisierten Fans ihre scheinbar operativen Eingriffe. "Ich persönlich finde, dass Kendall mit ihren alten Lippen viel besser aussieht" und "Warum sieht das aus wie ein Kleinkind, das den Lippenstift seiner Mutter gestohlen hat und dann in die Stadt gegangen ist?", hieß es unter anderem vonseiten der Nutzer von Reddit bezüglich ihrer neuen vollen Lippen.

Getty Images Kendall Jenner beim Super Bowl 2022

KCS Presse / MEGA Kendall Jenner in Paris, März 2022

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im März 2022

