Er ist wohl wieder in festen Händen! Scott Disick (38) ist nicht gerade ein Kind von Traurigkeit. In den vergangenen Jahren bandelte der Keeping up with the Kardashians-Star schon mit so einigen Damen an. Unter anderem datete er Model Sofia Richie (23) und Amelia Hamlin (20). Nun ist der Unternehmer aber in Begleitung einer anderen Dame gesichtet worden: Bei der Premiere zu "The Kardashians" posierte Scott mit seiner neuen Flamme Rebecca Donaldson (27)!

Am Donnerstag feierte die neue Reality-TV-Show der Kardashians Premiere in Los Angeles. Natürlich war auch Kourtney Kardashians (42) Ex und Kardashian-Freund Scott mit von der Partie. Doch den Red Carpet rockte er nicht allein. Zusammen mit Rebecca schlenderte er Hand in Hand über den roten Teppich. Damit macht er all seinen Fans deutlich: Ja, er ist wieder in einer festen Beziehung!

Doch wer ist die brünette Beauty, die ganz stolz neben dem 38-Jährigen posiert? Rebecca wurde mit 17 Jahren nach einem Schönheitswettbewerb als Model entdeckt. Seitdem ist die gebürtige Schottin auch erfolgreich im Netz unterwegs und hat im vergangenen Jahr ihre eigene Activewear-Linie auf den Markt gebracht.

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Reality-TV-Star

Getty Images Scott Disick und Rebecca Donaldson im April 2022

Instagram / iamrebeccad Rebecca Donaldson, Model

