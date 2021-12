Im Liebesleben von Scott Disick (38) kehrt offenbar keine Ruhe ein. Nach der Trennung von seiner Ex Kourtney Kardashian (42) im Jahr 2015 datete er zahlreiche Frauen. Besonders junge Mädels schienen es ihm angetan zu haben. Der Keeping up with the Kardashians-Star lässt nichts anbrennen und macht immer wieder Schlagzeilen um eine mögliche neue Liebe. Nun wurde Scott mit einer neuen Dame an seiner Seite gesichtet.

Paparazzi lichteten den Reality-TV-Star beim Feiern mit einer mysteriösen Unbekannten ab. Sie besuchten gemeinsam das Event Monopoly Art Basel in Miami und wirken auf den Aufnahmen sehr vertraut. Scott legt auf den Fotos seine Hand zärtlich auf die Schulter der Dame im Glitzerdress und schaut gelassen. Doch wer ist die strahlende Frau neben dem Unternehmer?

Das ist bislang nicht klar. Fest steht jedoch, dass es sich nicht um seine On-off-Flamme Christine Burke (25) handelt, die er erstmals im Jahr 2016 datete. Erst Ende November dieses Jahres wurden die zwei wieder zusammen gesichtet.

MEGA Scott Disick mit einer Unbekannten, Dezember 2021

MEGA Scott Disick mit einer Unbekannten, Dezember 2021

Actionpress / Backgrid Scott Disick und Christine Burke, November 2021

