Ging es nach dem Dinner noch weiter? Céline Bethmann (23) sorgte in dieser Woche für Wirbel im Netz: Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin postete nämlich ein Foto, auf dem sie anscheinend mit Mats Hummels (33) zu Abend isst. Auf weiteren Beiträgen ist im Hintergrund eine auffällige Treppe zu sehen, die viele Fans wiedererkannt haben wollen – denn auch die Mutter von Mats' Sohn, Cathy Hummels (34), posierte schon vor diesen Stufen.

Das fragliche Foto postete Céline auf Instagram. Darauf schaut sie lasziv in die Kamera. Viele User interessierten sich jedoch wesentlich mehr für den Hintergrund des Bildes. "Das ist doch bei Mats zu Hause" und "Erst mal in der Bude vom Mats chillen", waren nur zwei der vielen Kommentare von Followern, die die Wohnung erkannt haben wollen. Auf einem Post, den Cathy im Dezember 2021 teilte, sitzt sie mit Sohn Ludwig jedenfalls auf einer sehr ähnlichen Treppe.

Ein weiterer Schnappschuss von Céline erregte ebenfalls Aufsehen. Darauf posiert sie in einem Schlafzimmer in dem ein Bett mit auffälligem Kopfteil steht. Als sich Mats von zu Hause bei seinen Fans meldete, lehnte er an einem sehr ähnlichen Hintergrund.

Instagram / aussenrist15 Mats Hummel, Fußballstar

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / celinebethmann Model Céline Bethman

