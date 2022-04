Damit hätten die Männer wohl nicht gerechnet! Vor wenigen Tagen startete die neue Staffel Temptation Island in eine neue Runde – und auch dieses Mal werden sich vier Paare dem großen Treuetest stellen. Doch eine neue Regelung sorgte bereits in der ersten Folge für Furore. Die vergebenen Männer durften im Voraus keinen Blick auf die Singleboys werfen, die zu ihren Partnerinnen in die Mädels-Villa ziehen werden. Promiflash hat nachgefragt, wie es den Jungs ohne die Verführer-Vorstellung erging.

Gegenüber Promiflash berichteten die vier Kandidaten, dass es sie ziemlich nervös gemacht habe, die Jungs nicht kennenzulernen, die zu ihren Frauen in die Villa ziehen werden. "Die Verführer nicht sehen zu dürfen, hat mir ein unwohles Gefühl gegeben. Ich musste meine Freundin an fremde Männer abgeben, die ich noch nicht mal gesehen habe", erklärte Marc-Robin im Interview – auch Nikola wäre total schockiert von der neuen Regel gewesen. "Ich habe mir Sorgen gemacht, weil ich nicht wusste, wie die Männer aussehen. Und ob Gloria auf einen von ihnen steht."

Auch Kandidat Abdu hatte fest damit gerechnet, die Single-Boys vor dem knallharten Treuetest abzuchecken. "Dass wir die Verführer der Frauen nicht sehen durften, war etwas ärgerlich, weil ich gerne die Männer gesehen hätte, mit denen meine Freundin die nächsten Wochen verbringt", räumte er im Gespräch ein. Credo kam die neue Regelung hingegen gelegen: "Nach fünf Minuten war es mir egal, vielleicht war es sogar besser so", erzählte er und befürchtete, dass er einen Konkurrenten sonst sicherlich einen dummen Spruch an den Kopf gehauen hätte.

