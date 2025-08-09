Kim Virginia klärt auf: Schreibt sie Nikolas Insta-Storys?

Kim Virginia Hartung (30) hat in ihrer neuesten Instagram-Story ein Gerücht aus der Welt geschafft, das sie und ihren Freund Nikola Glumac (29) schon länger begleitet. Es wurde vermutet, dass Kim heimlich die Instagram-Storys ihres Freundes schreibt. Diese Unterstellung wies die 30-Jährige nun entschieden zurück. "Falsch!", schrieb die Influencerin und lobte dabei auch Nikolas Deutschkenntnisse: "Nikola kann, finde ich, vor allem für diese kurze Zeit, super Deutsch sprechen." Dennoch gestand sie, dass sich Nikola ab und an von ChatGPT helfen lässt, da er manchmal Worte verwechsle oder sogar neue erfinde.

Kim stellte zudem klar, dass sie bei Nikolas Social-Media-Arbeit nicht eingespannt ist. Ihr Zeitplan lasse das schlichtweg nicht zu. Und auch der ehemalige AYTO-Star selbst befasst sich nicht nur mit Social Media, wie er kürzlich verriet. Auf Instagram enthüllte der 29-Jährige, dass er hauptberuflich als "Luxury Real Estate Videographer" arbeitet. Er produziert dementsprechend Videos für den Verkauf und die Vermietung exklusiver Immobilien – und scheint daran echten Gefallen gefunden zu haben: "Das ist meine Leidenschaft. Bin so stolz, dass ich mir hier so viel aufbauen konnte."

Für Kim und Nikola läuft es in der letzten Zeit in Sachen Social Media jedoch nicht nur rosig. Die beiden Influencer verloren in den vergangenen Wochen immer mehr Follower. Kim hatte erst im Mai die Millionen-Follower-Marke auf Instagram. Doch mittlerweile folgen der Reality-TV-Bekanntheit nur noch knapp 986.000 Personen – also eine Einbuße von fast 15.000 Menschen. Doch wie Kim erklärte, habe sie die Follower mühselig eigenständig entfernt. Sie wolle keine Bots oder inaktive Follower auf ihrem Profil.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar