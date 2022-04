Achtung Männer, es gibt ordentlich Konkurrenz für euch! Bald ist es endlich so weit: Die vierte Staffel von Temptation Island steht in den Startlöchern. Auch dieses Mal unterziehen sich vier Pärchen einem knallharten Test, der ihre Liebe ordentlich auf die Probe stellen wird. Verführer und Verführerinnen werden die Teilnehmer nämlich in Versuchung bringen. Nun ist auch klar, welche hotten Single-Boys die Damen umgarnen werden!

Die Kandidatinnen Gloria, Michelle, Elli und Jessi sollten sich also in Acht nehmen – diese Kerle könnten ihnen ordentlich einheizen. Einer davon ist kein Unbekannter: Calvin Kleinen (30) kehrt zu seinen TV-Anfängen zurück. Der Muskelmann war selbst zweimal Teilnehmer bei "Tempation Island". Seine Meinung zu den Ladys: "Die sind knackbar." Das dürften auch die anderen Verführer so sehen – sie wollen ebenfalls nichts anbrennen lassen!

Ebenfalls mit von der Partie sind Benedict, David, Dennis, Dominik, Felix, Jonny, Leon, Marvin, Mohamed, Raphael und Mellown. Sie alle haben eins gemeinsam! Diese knackigen Boys wollen die Kandidatinnen mit allen Flirt-Mitteln um den kleinen Finger wickeln. Drama am Lagerfeuer ist da vorprogrammiert! Welcher der Männer könnte eurer Meinung nach die größte Verführung werden? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

RTL / Frank J. Fastner Der "Temptation Island"-Cast 2022

RTL / Frank J. Fastner Calvin Kleinen, "Temptation Island"-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner Benedict, "Temptation Island"-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner David, "Temptation Island"-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner Dennis, "Temptation Island"-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner Dominik, "Temptation Island"-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner Felix, "Temptation Island"-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner Jonny, "Temptation Island"-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner Leon, "Temptation Island"-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner Marvin, "Temptation Island"-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner Mohamed, "Temptation Island"-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner Raphael, "Temptation Island"-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner Mellown, "Temptation Island"-Verführer 2022

