Nikola Glumac gesteht: Kim zahlt fast alles in der Beziehung

Nikola Glumac (29) hat auf Instagram Details über seine Beziehung mit Kim Virginia Hartung (30) preisgegeben. Auf die Frage eines Followers, ob die beiden in ihrer Partnerschaft alle Kosten gleichmäßig teilen, antwortete der Reality-TV-Star überraschend offen. Nikola gestand, dass der Großteil der finanziellen Last bei Kim liegt. "Also das Einzige, was ich manchmal bezahle, ist Essen gehen... Abenteuer, Miete, meine Klamotten, Möbel – das zahlt alles Kim", teilte er ganz unverblümt in seiner Story mit.

Insgesamt liegen damit laut ihm 90 Prozent der Kosten bei der Reality-Krawallnudel – folglich müsse er nur 10 Prozent der Lebenshaltungskosten stemmen. Nach dieser Aussage schiebt er mit einem Augenzwinkern hinterher: "Ich kann mich echt nicht beschweren... Ist doch auch gerecht." Vor allem der letzte Satz lässt aufhorchen und die Fans mit der Frage zurück: Entsprechen Nikolas Aussagen tatsächlich der Wahrheit oder möchte er nur für Provokation sorgen?

Immerhin verriet der gebürtige Serbe erst kürzlich in seiner Instagram-Story, dass er neben dem Reality-TV und Social Media hauptberuflich als "Luxury Real Estate Videographer" tätig ist – und das laut eigener Aussage auch sehr erfolgreich. "Das ist meine Leidenschaft. Bin so stolz, dass ich mir hier so viel aufbauen konnte", schwärmte der Temptation Island-Star voller Begeisterung.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Reality-TV-Star

Imago Kim Virginia Hartung, 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars