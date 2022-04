Sie startet kunterbunt in den Tag! Heidi Klum (48) ist seit Jahren ein Fashion-Vorbild für ihre Fans. Während die Ehefrau von Tom Kaulitz (32) auf den roten Teppichen dieser Welt stets mit glamourösen Roben glänzt, setzt sie im Alltag eher auf einen entspannten Look. Und dieses Gespür für Mode stellte sie nun erneut unter Beweis: Heidi rockte eine ziemlich lässige Latzhose!

Paparazzi erwischten die Germany's next Topmodel-Jurorin am Donnerstag in einem Gute-Laune-Outfit. In einer bunten Latzhose, die mit etlichen Emojis bedruckt ist, machte sich die 48-Jährige in Los Angeles auf den Weg zu den Aufzeichnungen von America's Got Talent. Dazu kombinierte sie ein schlichtes T-Shirt und ein paar elegante Sti­let­tos. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht strahlte die Beauty mit ihrer fröhlichen Jeans um die Wette.

Doch nicht nur Heidi versprüht gern mal mit ihren bunten Looks gute Laune – auch ihre Tochter Leni Klum (17) steht der GNTM-Jurorin in Sachen Mode in nichts nach. Auf einem Red-Carpet-Event zog die 17-Jährige vor wenigen Tagen in einem giftgrünen Zweiteiler alle Blicke auf sich.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im April 2022

Anzeige

TheCelebrityfinder/MEGA Heidi Klum, Model

Anzeige

Getty Images Leni Klum, Tochter von Heidi Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de