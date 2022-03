Bei den iHeartRadio Music Awards werden Musikerinnen und Musiker für ihre Arbeit geehrt – Grund genug für viele Prominente, sich wieder ordentlich in Schale zu schmeißen! Am Dienstagabend wurden in Los Angeles Preise an die Künstler verliehen, die auf den US-amerikanischen iHeartRadio-Sendern am meisten gespielt werden. Durch den Abend führte dieses Mal LL Cool J (54). Doch vor der Show präsentierten Stars wie Heidi Klum (48) und Jennifer Lopez (52) ihre coolen Outfits auf dem roten Teppich!

Jennifer Lopez stolzierte mal nicht in einer pompösen Robe über den roten Teppich, sondern setzte dieses Mal offenbar auf Bequemlichkeit. Die Sängerin trug eine weite Samthose und einen langen Kimono. iHeartRadio-Music-Award-Gewinner Lil Nas X setzte hingegen ganz auf Schwarz, trug Handschuhe, Plateau-Schuhe und ein Oberteil, das einer Schussweste ähnelt. Heidi Klum stattete den iHeartRadio Music Awards gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (32) einen Besuch ab. Während der Tokio Hotel-Star sich bedeckt hielt, trug das Model ein futuristisches Minidress in Silber.

Bei Nicole Scherzinger (43) hingegen ist offenbar schon der Sommer ausgebrochen. Die Pussycat Dolls-Frontfrau entschied sich für einen langen Rock mit Blümchenprint sowie passendem Oberteil. Ganz extravagant flanierte Sängerin Halsey (27) über den roten Teppich. Sie trug einen mit Pailletten besetzten BH, der mit einer schwarzen Hose verbunden war. Will Smiths (53) Tochter Willow (21) rockte den Red Carpet mit einem langen schwarzen Mantel, Overknees und einem Leder-Minirock. Dem rockigen Look schlossen sich auch Avril Lavigne (37) und ihr Partner Mod Sun sowie die Band Måneskin an. Welches Outfit sagt euch am meisten zu? Stimmt unten ab!

