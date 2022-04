Danilo Cristilli (25) hatte keine gute Zeit bei Reality Shore. Der einstige Love Island-Kandidat zog sich im vergangenen Jahr ein wenig aus der Öffentlichkeit zurück, um seine mentale Gesundheit zu schonen. Sein Reality-TV-Comeback feierte er dann bei "Reality Shore" – der Dreh war für den Hottie aber ein absolut unschönes Erlebnis. Für Sendezeit habe er dann aber doch abgeliefert und mit den anderen Kandidaten gefeiert. Es kam sogar zum Sex mit Gina Alicia. "Mit der einen hab ich mich sehr gut verstanden, ich so: Komm, warum nicht? Nimm's mit. Aber tief in mir drin im Bauch, war immer so: Ich halte es hier nicht aus, es ist so schlimm", erzählte er jetzt in einem YouTube-Video.

