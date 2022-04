Ist das ein kleiner Hinweis? Samira Klampfl (28) erwartet derzeit ihr erstes Kind: Gemeinsam mit Serkan Yavuz (29), den sie bei Bachelor in Paradise kennenlernte, wird sie schon in den nächsten Wochen ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Dabei haben sie sich auch bereits überlegt, wie die Kleine heißen soll – verriet Samira nun, mit welchem Buchstaben der Name anfängt?

Auf Instagram teilte die einstige Bachelor-Kandidatin ein Hammer-Bild: In einem üppigen Rüschenkleid setzte die Beauty ihren Körper samt großem Babybauch gekonnt in Szene. "Ich werde für immer deine Momager sein und ich kann mir keine schönere und wichtigere Aufgabe für dieses Leben vorstellen. N", schrieb Samira darunter und versetzte den einzelnen Buchstaben "N" mit einem pinken Herz.

Schon vor wenigen Wochen offenbarte das Reality-TV-Pärchen in seinem gemeinsamen Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel", dass sie sich schon auf einen Babynamen geeinigt haben. "Wir haben uns schon zu hundert Prozent entschieden. Ich würde es am liebsten gerade aussprechen", schwärmte Serkan und die beiden verrieten außerdem, dass sie ihrer Tochter insgesamt drei Namen geben wollen.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Influencerin

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Die "Bachelor in Paradise"-Stars Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Anzeige

Instagram / samirayasminleila TV-Bekanntheit Samira Klampfl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de