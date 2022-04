Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (29) wissen, wie sie ihr Baby nennen! Bei Bachelor in Paradise lernte der Ex-Bachelorette-Teilnehmer seine große Liebe Samira kennen. Bei der Wiedersehensfolge der Show verkündete das Paar, dass es seinen ersten Nachwuchs – ein Mädchen – erwartet. Am 23. Mai soll ihr kleiner Schatz das Licht der Welt erblicken. Jetzt wissen die beiden auch, wie ihre Kleine heißen soll!

In ihrem Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel" plauderte der 29-Jährige aus, welches Geschenk er zum Geburtstag am 24. März bekommen habe. "Es ist ein wunderschönes Geschenk. Ich habe ein Armband bekommen, auf dem der Name der Kleinen drauf steht", verriet Serkan. "Wir haben uns schon zu hundert Prozent entschieden. Ich würde es am liebsten gerade aussprechen", konnte er sich kaum zusammenreißen.

Momentan müsse das Paar sehr aufpassen, den Namen nicht aus Versehen auszuplappern, da ihn keiner außer ihnen selbst und Samiras Mutter kenne. Doch ein Detail verrieten die beiden bereits: Sie haben ihrer Tochter drei Namen gegeben. Auch die schwangere TV-Bekanntheit hat drei Namen: Samira Yasmin Leila. "Drei sind ein Glücksbringer", meinte Samira.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl in Dubai

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Die "Bachelor in Paradise"-Stars Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de