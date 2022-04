Khloé Kardashian (37) ließ sich von ihren Fans verunsichern. Immer wieder wurde darüber spekuliert, ob sich die TV-Bekanntheit unters Messer gelegt hat. Vor allem das Gesicht des Keeping Up with the Kardashians-Stars hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Vergangenes Jahr gab die Mutter einer Tochter dann zu, dass sie ihre Nase hat machen lassen. Wie Khloé verriet, habe sie jedoch kurze Zeit später deswegen Selbstzweifel bekommen.

Im zweiten Teil der "Keeping up with the Kardashians"-Reunion gestand die 37-Jährige in dem Gespräch mit Andy Cohen (53), dass sie nach dem Eingriff ins Zweifeln kam, da ihr verändertes Äußeres von den Fans kritisiert wurde. "Da wurde ich streng zu mir selbst, weil ich dachte: 'Oh, so nehmen mich die anderen Leute wahr'. Ich wurde unsicher, weil alle es mir vorhielten", erinnerte sich der Reality-TV-Star.

Nun vermuten ihre Anhänger, dass sich Khloé erneut einem Beauty-Eingriff unterzogen hat. Im Trailer für die neue Show ihrer Familie scheint die Nase der Influencerin noch schmaler zu sein. "Was zur Hölle ist mit Khloés Nase passiert?", kommentierte ein irritierter Fan das Video auf Instagram.

