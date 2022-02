Hat sie erneut nachhelfen lassen? Khloé Kardashian (37) hat ihr Aussehen in den letzten Jahren stark gewandelt und sieht sich deswegen oft harscher Kritik ausgesetzt. Immer wieder wird ihr vorgeworfen, nicht nur ihre Bilder extrem zu bearbeiten, sondern sich auch in der Realität einigen Schönheitsoperationen unterzogen zu haben. Bis jetzt hat die Schwester von Kim Kardashian (41) aber nur eine Nasen-OP zugegeben. Jetzt vermuten die Fans, dass Khloés Nase noch mal operiert wurde!

In einem Trailer zu der neuen Show der Kardashians, den sie auf Instagram teilten, sieht das Gesicht der 37-Jährigen in den Augen der Follower nämlich schon wieder ganz anders aus. In der ersten Szene des Clips blickt Khloé mit sehr schmaler Nase und vollen Lippen in die Ferne, während ihre blonden Haare im Wind wehen. "Was zur Hölle ist mit Khloés Nase passiert?", wunderte sich ein User. "Sie sieht nicht mal aus wie Khloé, ist das ein Witz?", kommentierte ein anderer.

Schon früher hatten sich die Fans beschwert, Khloé überhaupt nicht mehr erkennen zu können. Zum Beispiel das Coverfoto der Unternehmerin für die britische Cosmopolitan hatte ihrer Ansicht nach gar nichts mehr mit ihrem eigentlichen Erscheinungsbild gemeinsam. "Sie hat auf jedem Foto ein ganz anderes Gesicht", hatte ein User gemeckert.

Getty Images Khloé Kardashian 2008

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Sternchen

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

