Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) haben ihre Hochzeit offenbar gut überstanden! Das Paar gab sich am Samstag auf einer großzügig angelegten Hochzeit das Jawort: Auf dem Anwesen der Eltern der Milliardärstochter heiratete der Sohn von Victoria (47) und David Beckham (46) seine Liebste in Anwesenheit von vielen Promis. Jetzt wurden die zwei am nächsten Morgen zum ersten Mal als Ehepaar gesichtet!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man das Traumpaar in einem schicken Cabrio zu einem Sonntagsbrunch fahren. Der 23-Jährige trug dafür einen lässigen beigefarbenen Pulli, während Nicola ein weißes Top anhatte und ihre blonden Locken mit einer weißen Schleife zusammenband. Unter der strahlenden Sonne schienen die beiden ziemlich glücklich zu sein!

Auch Brooklyns Eltern waren auf dem Weg zu dem gemütlichen Frühstück: Vic und David fuhren ebenfalls stylish gekleidet in Palm Beach in einem edlen Cabrio davon. Die anderen Kids Harper (10), Cruz (17) und Romeo (19) blieben zwar daheim, doch winkten den beiden Pärchen freudig zu, als sie die Auffahrt herunterfuhren.

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham an Silvester 2021

Backgrid/MEGA Victoria und David Beckham auf der Hochzeit ihres Sohnes Brooklyn

Instagram / davidbeckham Teile des Beckham-Clans im September 2020

