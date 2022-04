Familie Pocher macht einen kleinen Ausflug! Amira Pocher (29) schwingt in der diesjährigen Staffel von Let's Dance das Tanzbein. An der Seite ihres Tanzpartners Massimo Sinató (41) gibt sie alles und kämpft um den Sieg – bisher mit großem Erfolg. Sie erhielt bereits die vollen 30 Punkte von der Jury rund um Joachim Llambi (57). Aufgrund des intensiven Trainings hat sie jedoch nur wenig Zeit für ihre Familie. Doch nun genießt Amira einen Mini-Urlaub mit Olli (44) und ihren zwei gemeinsamen Söhnen!

In ihrer Instagram-Story gab sie ihren Followern dazu nun einen kleinen Einblick. Unter anderem teilte die Beauty einen Schnappschuss von einigen gepackten Koffern. Die Pochers sind mit ihren Sprösslingen ins Ausland gereist. Doch wohin genau geht es eigentlich für Amira und Olli? In ihrer Story gab die 29-Jährige ihren Fans eine kleine Hotelzimmer-Tour. "So, wir sind jetzt hier in der Wüste", verriet Amira. Zudem teilte sie auch ein süßes Pärchen-Pic und setzte schlicht ein rotes Herzchen drunter.

Die kleine Auszeit haben die vier wohl sehnsüchtig erwartet. Amira war in den vergangenen Wochen stets mit den Vorbereitungen für die "Let's Dance"-Shows beschäftigt. Zeit für ihre Kinder oder für Zweisamkeit mit ihrem Olli blieb da kaum noch. "Wir schauen, dass wir regelmäßig Date-Nights machen. Dass wir auch Dinge unternehmen. Das geht aber wegen 'Let's Dance' gerade nicht, weil ich wirklich fix und fertig bin", gestand die Beauty vor einigen Tagen gegenüber RTL.

Instagram / amirapocher Die gepackten Koffer von Amira und Oliver Pocher im April 2022

Instagram / amirapocher Amira Pocher im März 2022

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei "Let's Dance" im April 2022

