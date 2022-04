Brooklyn Beckham (23) gibt erste Einblicke. Am Wochenende war es so weit – der Sohn von Victoria (47) und David Beckham (46) gab seiner Freundin Nicola Peltz (27) das Jawort. Neben den Familien des Paares waren auch zahlreiche Promis zu den großen Feierlichkeiten geladen. Doch Bilder von der Hochzeit teilten diese nicht, denn es herrschte ein striktes Handy-Verbot. Jetzt aber gab der Bräutigam selbst einen Einblick in den wohl schönsten Tag seines Lebens: Brooklyn teilte das erste Hochzeitsfoto im Netz.

Auf Instagram veröffentlichte der 23-Jährige erste Schnappschüsse von sich und seiner frisch angetrauten Ehefrau. "Herr und Frau Peltz Beckham", schrieb der gebürtige Brite zu einem der Fotos. Auf diesem läuft Brooklyn mit einem zufriedenen Lächeln durch den Raum und hält die Hand seiner Liebsten Nicola, die ebenfalls lächelt. Auf den weiteren Bildern ist seine Frau in ihrem traumhaften Kleid mit langer Schleppe zu sehen sowie Brooklyn mit seinem Vater David und seinen beiden jüngeren Brüdern.

Eines seiner Geschwister schien es am Samstag mit der Kein-Handy-Regel nicht so ernst genommen zu haben. Romeo Beckham (19) teilte in seiner Instagram-Story einen Schnappschuss der paradiesischen Kulisse, vor der sein Bruder und dessen Gattin sich abseits der Öffentlichkeit das Jawort gegeben haben.

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham an Silvester 2021

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Met Gala 2021

Instagram / romeobeckham Romeo Beckhams Ausblick am Tag von Brooklyn Beckhams Hochzeit

