Harald Glööckler (56) setzt auf eine strenge Diät. Während seines Aufenthalts im Dschungelcamp verlor der Modedesigner so einiges an Gewicht. Ganze elf Kilo nahm der Unternehmer in dieser Zeit ab. Aber auch danach purzelten bei ihm die Pfunde. Doch dafür verzichtet der TV-Star nicht nur auf den Verzehr von Desserts. Wie Harald nun verriet, esse er den ganzen Tag über nichts.

Bei Grill den Henssler musste der 56-Jährige am Sonntag sein Talent als Koch bei der Zubereitung eines Desserts unter Beweis stellen. Nebenbei plauderte Harald über seine Essgewohnheiten und machte ein Geständnis. "Ich mache gar keine Desserts zu Hause. Ich mache nie Desserts, weil das geht ja gegen meine Figur. [...] Ich esse den ganzen Tag nicht. Ich esse erst abends", offenbarte er in der Sendung. Er trinke tagsüber lediglich mal einen Kaffee.

Im Promiflash-Interview erzählte Harald bereits vergangenen Monat, dass sein Geheimrezept für eine schlanke Figur der Verzicht auf Essen sei. "Das geht ganz einfach. Man isst nichts den ganzen Tag und nimmt ab", erklärte er. Aber auch damals betonte der Modeschöpfer, dass er zumindest auf die abendliche Mahlzeit nicht verzichtet.

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Harald Glööckler bei "Grill den Henssler"

Anzeige

Getty Images Harald Glööckler in München im August 2018

Anzeige

ActionPress Harald Glööckler, Modedesigner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de