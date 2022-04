Britney Spears (40) thematisiert zum ersten Mal dramatische Ereignisse aus ihrer Vergangenheit. Die Popsängerin ist bereits stolze Mutter von zwei Jungs, die sie mit ihrem Ex Kevin Federline (44) bekommen hat. Jetzt erfreute sie mit der süßen Nachricht, wieder schwanger zu sein – sie und ihr Verlobter Sam Asghari (28) erwarten Nachwuchs. Baby Nummer drei löst in Brit aber nicht nur positive Gefühle aus, sondern auch Ängste. In ihren früheren Schwangerschaften habe sie unter pränatalen Depressionen gelitten.

In einem Instagram-Post teilte die 40-Jährige nicht nur die freudigen News mit ihrer Community, sondern sprach auch ein ernstes Thema an: In Zukunft wolle sie sich mehr zurückziehen und insbesondere Paparazzi-Fotos vermeiden – aus einem guten Grund. "Als ich schwanger war, hatte ich pränatale Depressionen. Ich muss sagen, das war wirklich schrecklich", eröffnete die Musikerin, betonte aber, dass sie damals das Gefühl hatte, es nicht thematisieren zu dürfen. "Damals haben Frauen nicht über so etwas gesprochen", schilderte sie.

Die "Toxic"-Interpretin befürchtet, dass sich die dramatischen Erfahrungen auch vor der Geburt ihres dritten Kindes wiederholen könnten, glaubt aber, dass sie nun bessere Möglichkeiten habe, dem Ganzen vorwegzugreifen. "Frauen sprechen heute täglich über so etwas – Gott sei Dank müssen wir diesen Schmerz heute nicht mehr geheimhalten", betonte sie und hat vor, in den kommenden Monaten viel Yoga zur Entspannung zu praktizieren.

Sam Asghari mit seiner Verlobten Britney Spears im Februar 2022

Britney Spears mit ihren Kindern Jayden und Sean, Juli 2013

Britney Spears, März 2022

