Schöne Neuigkeiten von Britney Spears (40)! Die vergangenen Jahre waren nicht leicht für die Sängerin – umso glücklicher zeigte sie sich zuletzt, als sie endlich aus der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) befreit werden konnte. Ein Gericht gab der Popikone recht und seitdem genießt sie ihre Freiheit. Brit hat sich daraufhin nicht nur verlobt, sondern auch angekündigt, dass sie und ihr Partner Sam Asghari (28) gemeinsamen Nachwuchs planen. Jetzt ist es tatsächlich so weit: Britney ist schwanger.

Das verkündete die 40-Jährige jetzt höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Account – und zwar mit einer etwas wirren Nachricht. "Ich habe in unserem Maui-Urlaub so viel an Gewicht zugenommen", begann die Blondine – um später aber den ganz besonderen Grund dafür zu enthüllen. "Sam meinte: 'Das ist ein Foodbabie, du Dummerchen.' Also habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht – und ja, ich bekomme ein Baby", plauderte Britney aus.

Genauere Infos rund um das wachsende Wunder in ihrem Bauch gab die US-Amerikanerin noch nicht preis – ihre Heißhunger-Attacken und das immer größer werdende Bäuchlein lassen sie aber schon vermuten, dass es vielleicht nicht nur ein Baby ist. "Vier Tage später war das 'Foodbaby' schon größer – es wächst. Wenn da zwei drin sind, drehe ich durch", schrieb sie in ihrem Posting.

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

