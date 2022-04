Calvin Kleinen (30) ist für seine wilden Partys im Reality-TV bekannt – und das hatte in der Vergangenheit bereits unangenehme Folgen für ihn! In der ersten Staffel von Temptation Island testete er seine damalige Beziehung mit Pia. Bei Temptation Island V.I.P stellte er seine Liebe zu Roxy auf die Probe. Beide Partnerschaften sind unter anderem wegen seiner Worte und Taten in den Shows letztendlich gescheitert. In einem Interview mit Promiflash stellt sich heraus: Calvin weiß nicht mehr viel davon, was er bei "Temptation Island" gesagt hat!

Wilde Partys, Alkohol und Flirten, was das Zeug hält– nach diesem Motto lebte Calvin in der Männervilla bei "Temptation Island". In einem Interview verkündete der Realitystar gegenüber Promiflash: "Ich wusste ja teilweise gar nicht mehr, was ich in den Interviews gesagt habe. Ich war ja voll. Mir fehlten Stunden." Der Muskelmann hatte also das ein oder andere Mal etwas zu tief ins Glas geschaut. So plauderte er auch aus, dass er alkoholtechnisch jeden Tag gut dabei war.

Nach der Show hatte Calvin seine Performance im TV natürlich mitverfolgt. Er musste sich aber eingestehen: "Ich hab mir Temptation angeguckt und hab mir gedacht, was hast du da gemacht?" Der Realitystar betont jedoch, dass er sich keinesfalls dafür schäme und er sich seine Staffeln bis heute noch gerne ansähe. In diesem Jahr kehrt der Hobby-Rapper sogar wieder zum Format zurück, diesmal als Verführer!

RTL / Frank J. Fastner Calvin Kleinen, "Temptation Island"-Verführer 2022

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Instagram 2022

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

