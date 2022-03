Die eingeschweißten Temptation Island-Fans dürften sich über diesen Verführer besonders freuen! Schon ab dem 5. April geht der Treuetest im TV in eine neue Runde – und im ersten Teaser ist bereits zu sehen: Sowohl in der Männer- als auch in der Frauenvilla wird es eskalieren! Ein Grund dafür könnte unter anderem auch diese TV-Bekanntheit sein, die die Show aufmischen wird: Calvin Kleinen (30) kehrt zum Format zurück!

Der Muskelmann war selbst bereits zweimal Kandidat bei "Temptation Island". 2020 stellte er seine Beziehung mit Pia auf die Probe, kurz danach nahm er mit Roxy am TV-Projekt teil. Aber jetzt hat Calvin eine andere Mission: Er soll die diesjährigen vergebenen Damen um den Finger wickeln! "Ich bin hier, weil ich einfach mal die Situation ein bisschen auflockern will", erklärte der "Eine neue Ex"-Interpret mit einem Augenzwinkern im Trailer auf RTL+. Auch seine erste Einschätzung der Ladys ist im Teaser zu sehen.

"Die sind knackbar", meinte Calvin weiter. Ob er recht behalten und seine Finger dabei im Spiel haben wird, bleibt abzuwarten. Was jedoch schon im Teaser zu sehen ist: Die vergebenen Boys gehen mit den Verführerinnen definitiv auf Tuchfühlung. Denn zwei Kandidaten machen mit den Frauen im Pool rum!

RTL / Frank J. Fastner Der "Temptation Island"-Cast 2022

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

