Sie haben es ganz knapp nicht geschafft! Prominent getrennt eilt mit großen Schritten auf das Finale zu. In der letzten Folge mussten Robin Riebling und seine Ex-Freundin Lena Schiwiora (25) die Villa der Verflossenen verlassen. Daher kämpften die fünf verbleibenden Ex-Paare jetzt in einer Challenge um den Einzug in die letzte Runde und die Chance auf das Preisgeld. Ein Paar versagte dabei völlig und musste seine Koffer packen.

Bei der Aufgabe mussten die Paare mit einem Boot um die Wette Ringe einsammeln. Das war nicht unbedingt eine Aufgabe für Markus Kok und Cecilia Asoro: Die beiden hingen von Anfang an extrem hinterher. Als sich ihr Rückstand immer weiter vergrößerte, merkten die beiden, dass sie keine wirkliche Chance mehr hatten – und gaben sich im Endeffekt geschlagen. "Ich gebe auf! Kein Bock mehr!", verkündete Cecilia das Ende der Challenge. Damit schieden die zwei automatisch aus der Show aus.

Die beiden zeigten sich natürlich extrem enttäuscht darüber, dass sie so versagt hatten. "Ist kein geiles Gefühl. Es ist nicht scheiße, dass wir raus sind. Es ist scheiße, wie wir raus sind", stellte Cecilia klar. Koki stimmte seiner ehemaligen Herzensdame zu: "Man fühlt sich gerade leer. Ich bin komplett leer." Eine Teilnehmerin fühlte hingegen nicht unbedingt mit dem Ex-Paar: Sarah Joelle Jahnel (32) freute sich sehr über ihr Ausscheiden. "Ich bin froh, dass hier jetzt keine schlechten Vibes mehr sind", lästerte sie.

