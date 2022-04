Sam Asghari (28) freut sich, bald Vater zu werden. Am Montag verkündete seine Verlobte Britney Spears (40), dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. 2016 lernte sich das Paar kennen und lieben. Vergangenes Jahr hielt der Schauspieler dann um die Hand der Sängerin an. Die Baby-News machen das Liebesglück der beiden nun perfekt. Wie Sam verriet, könne er es kaum erwarten, in seine neue Rolle zu schlüpfen.

"Die Vaterschaft ist etwas, auf das ich mich immer gefreut habe und das ich nicht auf die leichte Schulter nehme. Es ist die wichtigste Aufgabe, die ich jemals machen werde", erzählte der 28-Jährige seinen Fans auf Instagram. Zudem erklärte er, dass für ihn die Gründung einer Familie ein natürlicher Bestandteil einer starken Beziehung sei, die von Liebe und Respekt geprägt ist.

Während Sam voller Zuversicht und Freude auf die Geburt hinfiebert, äußerte Britney erste Bedenken wegen ihrer Schwangerschaft. Die 40-Jährige befürchtet, dass sie pränatale Depressionen bekommen könnte. Wie sie erklärte, sei die Sorge nicht unbegründet. "Als ich schwanger war, hatte ich pränatale Depressionen. Ich muss sagen, das war wirklich schrecklich", äußerte sie auf Instagram.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari 2019

Instagram / samasghari Britney Spears mit ihrem Partner Sam Asghari

Instagram / britneyspears Britney Spears im März 2022

