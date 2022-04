Nicht jede Absprache bei Die Höhle der Löwen klappt am Ende auch! In der gestrigen Folge hat Gründer Max Rose Audory vorgestellt: seine eigens geschriebene App für interaktive Hörbücher. Die Löwen waren total begeistert von seiner Idee – und dem guten Geschäftssinn des 25-Jährigen. Am Ende ergatterte der Berliner einen Mega-Deal mit gleich zwei Investoren: Sowohl Carsten Maschmeyer (62) als auch Georg Kofler (64) sagten zu, in Max und Audory zu investieren. Doch der Deal ist nach den Dreharbeiten wieder geplatzt!

Das enthüllte der Gründer jetzt im Promiflash-Interview. "Die Zusammenarbeit war von Anfang bis Ende professionell und eine sehr spannende Erfahrung! Ich bin nicht enttäuscht. Wenn man unterschiedliche Auffassungen von der zukünftigen Richtung hat, ist es sogar besser, wenn man im Guten auseinandergeht", betonte Max. "Davon haben langfristig alle etwas. So was gehört einfach mit dazu und bei uns geht es trotzdem weiter."

Tatsächlich konnte Max sich seitdem schon einen anderen Investor an Land ziehen: "Kurze Zeit später haben wir jetzt ein 300.000-Euro-Investment von der Sächsischen Beteiligungsgesellschaft erhalten und können damit sogar noch besser durchstarten!" Somit falle der geplatzte Löwen-Deal "nicht wirklich" ins Gewicht. Abschließend stellte der Audory-Gründer klar: "Ich weiß, dass ich trotzdem noch bei Team Maschmeyer und Kofler anrufen kann, wenn ich mal nicht weiterweiß oder einen Rat brauche." Klingt ganz so, als wären er und die Löwen im Guten auseinandergegangen!

Auch Carsten spricht in seinem Statement zum geplatzten Deal nur in den höchsten Tönen von dem jungen Unternehmer: "Max hat mich mit seinem Pitch in 'Die Höhle der Löwen' absolut begeistert! Eine Plattform für interaktive Hörbücher, bei denen die User entscheiden, wie die Geschichte weitergeht – eine großartige, innovative Idee! Leider kam der Deal nach der Sendung nicht zustande, da wir unterschiedliche Vorstellungen der strategischen Ausrichtung von Audory haben", erzählte der Löwe. "Zusammen mit meinem und dem Team von Georg Kofler sind wir mit Max weiterhin im Austausch und stehen ihm mit unserem Rat zur Seite."

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Max Rose bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer und Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer und Georg Kofler, "Die Höhle der Löwen"-Investoren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de