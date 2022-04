Sie zeigt sich ganz natürlich! Eigentlich kennt man Frauke Ludowig (58) als Moderatorin und Promi-Expertin eher im Glamour-Look. Sie ist immer top gestylt und ihr Make-up wird von den Visagisten meist doppelt und dreifach kontrolliert. In letzter Zeit gibt die Mutter zweier Töchter in den sozialen Medien aber auch immer wieder Einblicke in ihren ganz normalen Alltag. Jetzt begeistert sie ihre Fans mit einem ganz besonderen Schnappschuss.

Auf Instagram teilt Frauke ein Selfie von sich, auf dem eine Sache besonders ins Auge sticht: Die Fernsehmoderatorin zeigt sich ganz natürlich ohne Make-up. Passend dazu schreibt sie: "#nomakeup #nostress #nofilter. Das Beste an einem freien Montag! Schöner geht es nicht für die Haut!" Offensichtlich unterzog sich die 58-Jährige einer kleinen Beauty-Verwöhnbehandlung, die ihr Gesicht wortwörtlich erstrahlen lässt.

Und auch die Follower der TV-Lady sind begeistert. "The Glow", schreibt beispielsweise eine Freundin unter den Beitrag. Andere Fans ergänzen: "Du siehst auch ungeschminkt super aus" oder "Wow, so jung siehst du aus. Eine wirklich natürlich schöne Frau, so ohne Make-up und alles, ich gratuliere."

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig 2022 in London

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig 2022

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, Fernsehmoderatorin

