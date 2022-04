Novalanalove (31) beweist, wie gut ihr die Schwangerschaft steht! Vor Kurzem verriet die Influencerin, dass sie und ihr Gatte Pouya den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nun gab sie auch endlich das Geschlecht ihres Babys bekannt – sie bekommt ein Töchterchen! Offenbar fühlt sich die Beauty mehr als wohl mit ihrer Kugel: Novalanalove teilte einen entzückenden Schnappschuss, auf dem sie ihren Babybauch in Szene setzt!

Auf Instagram postete die 31-Jährige nun ein Foto, auf dem sie mehr als zufrieden wirkt. In einem locker sitzenden Kleid umschließt die Netzbekanntheit mit beiden Händen ihren Babybauch, der damit gekonnt in den Fokus gerückt wird. Allem Anschein nach genießt Farina, wie Novalanalove mit bürgerlichem Namen heißt, ihre Schwangerschaft in vollen Zügen!

Das ist jedenfalls nicht das erste Mal, dass der Social-Media-Star seinen Babybauch stolz der ganzen Welt präsentiert! Erst vor wenigen Tagen teilte Novalanalove ein Bild auf Instagram, das sie in sexy Dessous zeigt. Zwar wird hier der Blick auch auf das Dekolleté der Bloggerin gelenkt, doch der Hingucker bleibt ihre schöne Kugel in der Körpermitte.

