Farina Yari aka Novalanalove (31) zeigt stolz ihre neuen Rundungen! Die Influencerin hat vor wenigen Wochen ein schönes Geheimnis gelüftet: Sie und ihr Mann Dj Jeezy werden zum ersten Mal Eltern. Weil sie die Nachricht eine Weile lang für sich behalten haben, kann die Mama in spe jetzt schon einen ziemlich runden Babybauch präsentieren. Und genau das macht Novalanalove auf eine ziemlich sexy Art und Weise – in Dessous!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 31-Jährige jetzt ein Bild, auf dem sie nur BH, Slip und eine transparente Seidenstrumpfhose trägt. In dem Spitzen-BH setzt sie zwar auch ihr pralles Dekolleté in Szene – der Hingucker ist aber die runde Kugel in ihrer Körpermitte. Unter der durchsichtigen Strumpfhose zeichnet sich das Bäuchlein besonders deutlich ab. Die Kölnerin kommentiert ihren Schwangerschaftspost zwar nicht mit Worten – setzt aber ein kleines Herzsymbol unter den Beitrag. Offenbar möchte sie damit ausdrücken, wie glücklich sie aktuell ist.

Farinas Fans sind begeistert von dem heißen Anblick. "Wow, wundervoll siehst du aus", schwärmt jemand unter dem Bild. "Eine wunderschöne Mama in spe bist du", schrieb ein anderer User. Ihre Community findet, dass die Schwangerschaft dem Websternchen einfach ausgezeichnet steht.

Instagram / novalanalove DJ Jeezy und Novalanalove

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

