Der Rosenkrieg des einstigen Hollywoodpärchens geht in die nächste Runde. 2016 reichten die Schauspieler Amber Heard (35) und Johnny Depp (58) endgültig ihre Scheidung ein. Seitdem liefern sie sich eine wahre Schlammschlacht. Nachdem Amber Johnny wegen häuslicher Gewalt angezeigt hatte, verklagt dieser seine Ex-Frau nun wegen Verleumdung. Jetzt sind die ersten Bilder des einstigen Traumpaares nach dem Prozess in Virginia aufgetaucht.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die beiden einzeln mit ihren Anwälten das Gerichtsgebäude verlassen. Amber hat ihre blonden Haare nach hinten zusammengesteckt und trägt dazu einen dunkelgestreiften Hosenanzug mit einer weißen Bluse darunter. Johnny tritt gewohnt lässig aus der Tür und hebt zum Gruß die Hand. Er trägt die schulterlangen Haare offen und kombiniert dazu einen grauen edlen Anzug. Während er seine Augen mit einer leicht getönten Brille verdeckt, hängt ihm eine Zigarette im Mundwinkel.

Bereits kurz nach Johnnys Trennung von seiner früheren Partnerin Vanessa Paradis (49) im Jahr 2012 soll Amber an die Seite des Fluch der Karibik-Darstellers getreten sein. Doch die beiden hielten sich vorerst bedeckt und erschienen erst 2014 zum ersten Mal als Paar in der Öffentlichkeit. Doch als sie ein Jahr darauf heirateten, sollen die Probleme begonnen haben und so hielt ihre Ehe nur wenige Monate. Der Rosenkrieg hingegen zieht sich bereits seit sechs Jahren in die Länge.

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Die Schauspieler Amber Heard und Johnny Depp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de