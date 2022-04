Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment bringt dem Sender keine guten Quoten ein. Am Montagabend startete das neue Datingformat bei Sat.1. In der Show haben die Teilnehmer die Chance, die Liebe ihres Lebens zu finden. Doch die Partnersuche läuft anders ab als gewohnt. Blind kommen sich die Singles bei verschiedenen Sinnesexperimenten näher und müssen am Ende entscheiden, mit wem sie vor den Traualtar treten wollen. Doch der Staffelauftakt lockte kaum Zuschauer vor die TV-Bildschirme.

Wie Quotenmeter berichtete, habe die Sendung für eine Enttäuschung gesorgt. Nur 0,35 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe entschieden sich dazu, die zweistündige Datingshow anzuschauen. Dies entspricht einem Marktanteil von rund 5,4 Prozent. Insgesamt schalteten 0,67 Millionen Menschen die erste Folge des TV-Formats ein. Der Marktanteil liegt dabei bei 2,5 Prozent.

Aber nicht nur die Quoten für "Liebe im Sinn" lassen zu wünschen übrig. Auch das Feedback der Zuschauer fiel nicht sonderlich gut aus. Vor allem Kandidat Chris sorgte mit seinen Sprüchen für Unmut bei den Zuschauern. Auf Twitter brachten sie diesen zum Ausdruck.

"Liebe im Sinn"-Kandidat Amadeus

Ivonne, Kandidatin bei "Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment"

Chris, Kandidat bei "Liebe im Sinn"

