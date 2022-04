Haben Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) sich direkt in die Hochzeitsvorbereitungen gestürzt? Am Wochenende verzauberte das Traumpaar, das 2021 wieder zueinandergefunden hat, seine Fans mit dieser Mega-Nachricht: Sie haben sich verlobt! Seit ihrer letzten Verlobung vor knapp 20 Jahren haben der Schauspieler und die Musikerin einiges an Zeit "verloren" – damals sollte es zu keiner Hochzeit kommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wollen Ben und J.Lo dieses Mal direkt heiraten?

Ein Insider enthüllte nun gegenüber People: Nein, angeblich sollen die Frisch-Verlobten "keine Eile" mit der Hochzeitsplanung haben! "Sie wollen erst mal ihre Verlobung genießen. Deswegen haben sie die Verlobung auch ein paar Tage geheim gehalten", enthüllte der Vertraute weiter. Vor allem Jennifer sei total aus dem Häuschen: "Es ist süß zu sehen, wie aufgeregt sie ist. Ben macht sie damit zur glücklichsten Frau."

Nicht nur die Nachricht an sich sorgte für Aufsehen – sondern auch der opulente Ring, der mit der Verlobung einherging: Ben hat Jennifer einen wunderschönen grünen Klunker an den Finger gesteckt, der einer echten Prinzessin würdig wäre! Angeblich hat der 49-Jährige sich das Schmuckstück auch einiges kosten lassen: Der Ring hat einen geschätzten Wert von über 2,7 Millionen Euro.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021

Getty Images Ben Affeck und Jennifer Lopez im Februar 2022

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021 in New York City

